Torfestivals in Deutschland und ein Fehlstart von RB Leipzig

Bundesliga-Fehlstart fĂŒr Red Bull in Leipzig: Der deutsche Supercup-Sieger unterlag am Samstag in der 1. Runde starken Leverkusenern mit 2:3 (1:2). Leipzigs frĂŒhes saisonales HochgefĂŒhl endete in Leverkusen. Wenige Tage nach dem 3:0-Triumph im Supercup gegen den FC Bayern zogen die "Bullen" im angesagten Spitzenspiel in Leverkusen knapp den KĂŒrzeren. Leipzig, angetreten mit dem österreichischen Sechser-Duo Nicolas Seiwald und Xaver Schlager in der Startelf, lief in der unterhaltsamen Partie die meiste Zeit ĂŒber einem RĂŒckstand nach.

