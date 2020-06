Torfestival in Graz ohne Sieger

Es hätte eine Sensation werden können, wurde aber nur eine Überraschung. Sturm Graz und Wr. Neustadt beendeten eine abwechslungsreiche Partie mit einem 3:3-Unentschieden.

Nach 45 Minuten sprach vieles für einen Auswärtssieg: Das Schlusslicht lag nämlich 2:0 in Führung, für beide Treffer war Philipp Hellquist verantwortlich.

Zunächst traf der 23-Jährige als erster Wr. Neustädter Spieler in dieser Saison per Kopf (7.), beim 2:0 ließ er dann Sturm-Verteidiger Lukas Spendlhofer ganz alt aussehen (36.). In der gesamten Saison 2014 hatte der Schwede gerade einmal zwei Treffer für Djurgarden in der Allsvenskan erzielt, in seinem zweiten Bundesliga-Spiel in Österreich benötigte er dafür nur 36 Minuten.

Die zweite Hälfte gehörte dann zunächst ganz klar den Grazern, die vor der Pause gar nicht schlecht gespielt hatten, aber ziemlich fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen waren. Heimkehrer Roman Kienast, der schon in Hälfte eins für den schwachen Daniel Offenbacher gekommen war, traf mit seinem ersten Torschuss – 1:2 (50).

Acht Minuten später war der Pausenrückstand aufgeholt: Michael Madl traf per Kopf nach einem Freistoß von Thorsten Schick – 2:2 (58.). Dann verlor das Spiel zwar an Tempo, aber nicht an Dramatik: Wie aus dem Nichts brachte Martin Ehrenreich die Grazer erstmals in Führung. Das 3:2 hatte Neuzugang Donis Avdijaj mit seiner ersten Ballberührung vorgelegt (83.).

Aber die Gäste aus Niederösterreich schlugen zurück: Der ebenfalls eingewechselte Dominik Hofbauer traf mit einem herrlichen Weitschuss zum 3:3 (88.).