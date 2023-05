Auch dank einer starken Leistung von ÖFB-Stürmer Ercan Kara hat Orlando City in der Major League Soccer (MLS) einen prestigeträchtigen Sieg gefeiert. Der Wiener köpfelte seine Mannschaft beim 3:1 im Florida-Derby bei Inter Miami in der 19. Minute erstmals in Führung und legte später das 2:1 durch Sturmpartner Martin Ojeda (68.) auf. Für Kara war es der dritte Treffer im dritten Spiel in Folge und der insgesamt vierte in der Saison.