Video: Ex-Rapid-Stürmer Kara glänzt mit einem Fallrückziehertor

Seit gut einem Jahr spielt Ercan Kara nun für Orlando City in der Major League Soccer in den USA. In dieser Saison ist er mit seinem Team auch in der CONCACAF Champions League, der Königsklasse für Nord- und Mittelamerika, vertreten. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Tigres aus Mexiko traf der Wiener nun sehenswert per Fallrückzieher.