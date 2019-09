Toni Polster will den LASK eliminieren

„Vorab die Flinte ins Korn zu schmeißen, das passt nicht zu mir.“ Toni Polster stellt während einer Autofahrt via Freisprecheinrichtung klar, dass seine Wiener Viktoria am Mittwoch im Heimspiel gegen den LASK (18.30 Uhr) alles unternehmen wird, um die nächste Sensation zu schaffen. Die erste ist schon in der ersten Cup-Runde gegen Hartberg gelungen.

Polster freut sich auf ein Fußball-Fest auf dem Wiener-Viktoria-Platz, „nach dem wir uns auf alle Fälle mit erhobenem Haupt in den Spiegel schauen wollen. Wir haben nichts zu verlieren, wir können wieder nur überraschen.“

Einen Matchplan, gibt Polster zu, habe man auch, den gelte es nun auch umzusetzen. Allzu sehr wollte er aber nicht ins Detail gehen, um die Überlegungen, die man sich gemacht hat, nicht zu verraten. „Wir müssen ohne Angst dagegenhalten, das bedeutet, dass jeder an seine Grenzen stoßen muss.“ Und natürlich bedarf es bei einem so ungleichen Duell zwischen einem Regionalligisten und einem Bundesligisten im Höhenflug eines günstigen Spielverlaufs.