Wie ein kleiner Rapidler zum großen Cowboy in Dallas wurde

Am heutigen Samstag übersiedelt das Nationalteam nach Dallas. Wo ein Österreicher beim sportlichen Fremdgehen einst Kultstatus genoss. So sehr, dass ihn ob seiner Schilderungen Ex-Rapid-Mitspieler für einen Münchhausen hielten. Das tat Toni Fritsch weh. Schließlich war er, der 1965 zwei Tore beim legendären 3:2 im Wembley gegen England erzielt hatte, vom Wembley- zum gefeierten Texas-Toni geworden. Indem er mit den Dallas Cowboys den Superbowl holte. TV-Berichte über American Football waren in den 1970ern noch spärlich im ORF. Beim KURIER-Lokalaugenschein in Dallas aber stellte sich heraus, dass die Jubelmeldungen über den Toni aus Petronell sogar noch untertrieben waren. Doch wie kam es so weit?

Ein schlitzohriger Manager namens Bob Kap hatte von Tonis Schusskraft (der flankte den Ball auf der alten Pfarrwiese oft von einem Cornerfahnl zum anderen) erfahren, ihn getestet und überredet, fortan nur noch nach dem Eierlaberl zu treten. Im imposanten Cowboys-Stadion von Dallas (dort wird jetzt in einer noch größeren, noch teureren Arena gespielt) durfte ich hinter der langen Spielerbank der Cowboys stehen, als sich der neben 100-Meter-Olympiasieger Bob Hayes sitzende Fritsch umdrehte und sagte: „Pass auf, jetzt hau ich’s denen glei wieder eini, die Blunzn.“ Gesagt, getan.