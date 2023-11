Eine Fußball-Manager-Legende ist tot: Skender Fani starb mit 83

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist Fani, obwohl stets auf seine Fitness besonders bedacht gewesen, in Wien einem Krebsleiden erlegen. Fani war bis zuletzt Geschäftsführer der Toni Polster-Werbegesellschaft. Mit dem in der Branche nicht immer unumstritten gewesenen Wiener Juristen verband Hans Krankl eine über berufliche Interessen hinausgehende enge private Freundschaft. Zu Krankls Rapid-Trainerzeit war Fani in einer finanziell turbulenten Hütteldorfer Phase auch Vizepräsident des SK Rapid gewesen. Skender Fani wurde 83 Jahre alt.