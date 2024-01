Nach dem Tod von Franz Beckenbauer: "Er war eine Art Fußballgott"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mit Vertretern des FC Bayern München der verstorbenen Fußball-Legende Franz Beckenbauer gedacht. "Wir trauern um einen ganz, ganz großen Bayern, den erfolgreichsten und besten Fußballspieler, den Deutschland je hatte. Einen Mann, der eine Art Fußballgott war, der den deutschen Fußball verändert hat und das Bild der Deutschen in der Welt", sagte Söder am Mittwoch in der Hofkapelle der Residenz in München.

