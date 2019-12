Tochter des Klub-Bosses schwanger: Fußballer gefeuert

"Ich habe heuer einen Dreijahres-Vertrag unterzeichnet, doch im November erfuhren meine Freundin und ich, dass sie schwanger ist". So beginnt die Beichte eines nigerianischen Profi-Fußballers, dessen europäisches Abenteuer unglücklich endete. Die frohe Kunde über die baldige Vaterschaft schlug in Trauer über, denn der Kicker wurde gerade aufgrund dessen von seinem Arbeitgeber, einem slowenischen Zweitligisten, gekündigt.

"Meine Freundin ist die Tochter des Klub-Präsidenten. Nachdem er erfahren hatte, dass sie schwanger ist, lud er mich zu einem Gespräch in sein Büro ein", erzählt der Kicker, der anonym bleiben will. Bei diesem Gespräch erklärte er seinem Boss, dass er und seine Tochter in einer Beziehung wären und dass sie das Kind auch bekommen wollen. Dem "Schwiegervater" missfiel der Plan aber.

"Er sagte mir, ich solle nicht zum Training kommen, solang er es mir nicht wieder erlaubt. Eine Woche später lud er mich erneut vor und überreichte mir die Kündigung - wegen Disziplinlosigkeit. Ich werde nun bei der FIFA eine Klage einreichen, weil man mich aufgrund meiner Liaison mit der Tochter des Klub-Präsidenten entließ", schildert der Fußballer die merkwürdigen Ereignisse.