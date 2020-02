Tiroler Neustart mit Stefan Maierhofer auf der Bank

Der brasilianische Verteidiger war zuletzt bei Johor Darul Ta'zim II in Malaysia am Ball, der routinierte Stürmer ging für Aarau in der Schweizer Challenge League auf Torjagd.

Prüfung im Ländle

„Die vier Neuen haben in der Mannschaft sofort wichtige Rollen eingenommen“, versichert Trainer Thomas Silberberger vor dem Cup-Viertelfinale am Samstag in Lustenau. Er ist überzeugt, dass der Aufsteiger den eklatanten Abwärtstrend – acht der letzten neun Spiele vor der Winterpause gingen verloren – stoppen wird. „Weil wir dank dieser Leute jetzt einen ganz anderen Fußball spielen können.“

Das etablierte 3-4-3-System, das inzwischen alle Gegner durchschaut haben, hat nun ausgedient. Silberberger legt seine Defensive neuerdings an die Viererkette, drei zentrale Mittelfeldspieler rund um Neuzugang Petsos sollen für zusätzliche Stabilität sorgen. „Wir haben einfach viel zu viele Tore bekommen. Da mussten wir gegensteuern“, erklärt der Coach.

Brechstange

Für Stefan Maierhofer ist bis auf weiteres einmal die Jokerrolle vorgesehen. Auch das war eine Erkenntnis der großen Herbstanalyse. „Wir haben von der Bank keinen frischen Wind bringen können. Wenn wir einmal hinten gelegen sind, dann war’s das meistens schon“,sagt Silberberger.

„Mit dem Major haben wir jetzt einen Plan B und können mit der Brechstange Fußball spielen, wenn es denn nötig ist.“