Tirol oder Admira? High Afternoon im Überlebenskampf

Wenige Stunden vor diesem Endspiel, das in dieser Form keiner haben wollte, wurde Thomas Silberberger nostalgisch. Er erzählte von seiner Präsentation als Cheftrainer der WSG Tirol, die damals noch WSG Wattens hieß, am 20. Mai 2013. „Wir waren damals Vierter in der Regionalliga West und ich hab’ gesagt, dass wir diesen Verein in die Bundesliga führen“, erinnert sich Silberberger.

Sieben Jahre später droht das böse Erwachen, nachdem sich die Tiroler den Traum von der Bundesliga erfüllt hatten. Geht die WSG heute in der letzten Runde gegen Admira nicht als Sieger vom Platz, dann muss sich der Verein schon nach einer Saison wieder aus dem Oberhaus verabschieden.

Silberberger hatte zwar in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig angekündigt, dass die Entscheidung im Abstiegskampf wohl erst in den letzten 90 Minuten fallen würde, auch die Admira nannte er dabei treffsicher als Gegner, doch insgeheim hatte er natürlich gehofft, dass seine Expertise falsch gewesen wäre. „Blöd, dass diese Prophezeiung wahr geworden ist“, gesteht der 47-Jährige.

Ein Abstieg in die Zweitklassigkeit, in der die so überlebenswichtigen TV-Gelder wegbrechen, würde beide Klubs weit zurückwerfen. Möglicherweise auch in ihrer Ausrichtung und Zielsetzung. Diana Langes-Swarovski, die ambitionierte Präsidentin von WSG Tirol, war bekanntlich angetreten, um ihren Verein in der Bundesliga zu etablieren und mittelfristig in der Meistergruppe mitzuwirken.