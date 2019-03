Thorsten Fink fliegt auch in der Schweiz

30 Spiele lang war Thorsten Fink Trainer des Grasshopper Club Zürich. Der Schweizer Traditionsverein trennte sich am Montagabend von seinem deutschen Trainer, nachdem es unter ihm zuletzt acht Spiele lang keinen Sieg gab. Überhaupt gab es in den jüngsten acht Partien sieben Niederlagen. Am Wochenende war nun ein 1:3 gegen Luzern das letzte Spiel des 51-Jährigen.

Fink war erst im April vorigen Jahres engagiert worden, nachdem er bei der Wiener Austria ebenso beurlaubt worden war. Im Sommer holte der Coach seinen ehemaligen Schützling - Raphael Holzhauser - von der Austria nach. Aber auch mit dem Mittelfeldspieler gab es keinen Erfolg. Die Grasshoppers liegen aktuell auf dem letzten Platz der Super League.

Beim Traditionsklub aus Zürich sind mit Torhüter Heinz Lindner und Stürmer Marco Djuricin noch zwei weitere österreichische Spieler engagiert. Mit Fink muss auch Sportchef Mathias Walther gehen. Der Klub will sich nun sportlich komplett neu ausrichten.

"Auch ganz persönlich halte ich viel von Thorsten Fink. Er ist ein positiver Trainer mit ausgezeichnetem Sachverstand und einer angenehmen umgänglichen Art. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die gemeinsame Arbeit hätten fortsetzen können und es tut mir deshalb sehr leid", meinte Grasshopper-Präsident Stephan Anliker.