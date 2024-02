Trainer Tuchel und die Bayern trennen sich im Sommer

Der FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel werden übereinstimmenden Medienberichten zufolge ab dem Saisonende getrennte Wege gehen. Die vorzeitige Trennung sei in den vergangenen Tagen beschlossen worden, berichteten Bild und Sky am Mittwoch. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Vorausgegangen waren bei den Bayern zuletzt drei Niederlagen nacheinander. Über eine mögliche Nachfolge ab Sommer wurde zunächst nichts bekannt.

Tuchel hatte im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. In der Saison 2022/23 schieden die Münchner unter Tuchel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen den späteren Gewinner Manchester City aus, feierten am Ende wenigstens die deutsche Meisterschaft in einem spannenden Finish vor Borussia Dortmund.