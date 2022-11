Testspiel-Kracher live: So steht es bei Österreich gegen Italien

Auf Österreichs Nationalteam wartet zum Jahresabschluss am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien noch ein echter Gradmesser. Keine zwei Stunden nach Ende des Eröffnungsspiels der WM in Katar empfängt das Team von Ralf Rangnick Europameister Italien. Revanchegedanken für das verlorene EM-Achtelfinale vor eineinhalb Jahren (1:2 n.V.) wollen die Spieler nicht in den Vordergrund rücken. Rangnick erhofft sich auch Aufschlüsse über das Leistungsvermögen einzelner Kicker.