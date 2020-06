Glücklicher Sieg für Österreich gegen Tschechien

Ist der österreichische Trainer richtig geschrieben“, fragt ein tschechischer Journalist und zeigt auf ein Blatt Papier, auf dem Dietmar Constantini stand. Richtig geschrieben wäre er ja gewesen.

Am Ende durfte Marcel Koller, der tatsächliche Teamchef, den Medien Siegerinterviews geben. Österreich schlug die Tschechen in Olmütz ohne wirklich zu glänzen mit 2:1.

Das und die Tatsache, dass alle ihre Stars dem Länderspiel in Olmütz fernblieben, beweist, wie immens wichtig die Tschechen das Duell mit Österreich nahmen. Ganz anders die rund 200 mitgereisten österreichischen Fans. Die gut aufgewärmt schon vor Anpfiff durch die Stadt schlenderten und freundlicherweise mitunter sogar den Verkehr regelten.

Österreichs Marschroute in diesem Länderspiel war eine andere als noch am Freitag gegen Island: Es wurde mit einem 4-1-4-1-System gespielt, Stefan Ilsanker als einziger defensiver Mittelfeldmann nominiert. Davor sollten gleich vier Offensivgeister und Stürmer Marcel Sabitzer in der tschechischen Abwehr herumspuken. Kein neues System von Teamchef Koller, aber immerhin eine alternative Formation mit der in Mode gekommenen „falschen Neun“.

Der Neo-Salzburger Sabitzer kämpfte, hing aber zunächst in der Luft. Die Tschechen waren leicht spielbestimmend und kamen durch einen Husbauer-Schuss (landete in Reihe 30) zur ersten Halb-Chance nach neun Minuten. Der Rest fiel unter das Motto: „Aller Anfang ist schwer“. Rund 9000 Besucher sahen eingangs ein Festival an Fehlpässen, eine Serie von Schnitzern.