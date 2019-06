Testspiel: Celtic wackelte stark in Hernals

Die Wiener Austria bricht heute zum Trainingslager nach Loipersdorf auf. Mit von der Partie sind auch die Neuzugänge Caner Calvan, Maudo Jarjue, Johannes Handl, Stephan Zwierschitz sowie Offensiv-Zugang Benedikt Pichler. Zudem könnte auch noch Tarkan Serbest, der an den türkischen Klub Kasimpasa verliehen war, länger Violett tragen. „Ich könnte mir Serbest sehr gut in der Matic-Position vorstellen“, sagt Trainer Christian Ilzer. Am Freitag gab es einen 11:0-Kantersieg gegen Bad Erlach. Rapid testete gestern, bei der 2:3-Niederlage in Melk gegen Bohemians Prag trafen Stefan Schwab (Elfer) und Christoph Knasmüllner für die Hütteldorfer, die unmittelbar danach zum Trainingslager in Bad Zell aufbrachen.