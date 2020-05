Teamkader mit Zulechner, ohne Hosiner

Wenige Monate ist es her, dass der SV Grödig mit dem Aufstieg in die Bundesliga für Aufsehen gesorgt hat. Nach sechs Siegen in 14 Partien feierten die Salzburger am Dienstag auch noch einen Prestigeerfolg: Erstmals stellt der Dorfklub aus der 7000-Seelen-Gemeinde mit Philipp Zulechner einen Teamspieler. Und zumindest kurios ist es, dass Rekordmeister Rapid ebenso nur einen stellt ( Marcel Sabitzer).



Der Aufstieg des Philipp Zulechner ist durchaus beachtlich. Vor eineinhalb Jahren stürmte der gebürtige Wiener noch in der Regionalliga Ost beim SV Horn, mit dem er 2012 den Aufstieg in die Erste Liga schaffte. Nach seinem Wechsel zu Grödig im vergangenen Sommer gelangen dem 23-Jährigen zehn Tore in seinen ersten 14 Bundesligaspielen.