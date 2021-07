Test gegen AC Milan: Neuzugang Alaba mit Real in Klagenfurt

Spiel in Kärnten sei "beste Werbung"

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte zu dem Testspiel-Kracher, dass Kärnten als Austragungsort ausgewählt worden sei, sei ein Beleg für den weiter ansteigenden Bekanntheitsgrad Kärntens. "Ich bin mir sicher, dass sich sowohl Spieler als auch Begleiter bei uns in Kärnten wohl fühlen und über ihre Millionen an Fans in den sozialen Netzwerken beste Werbung für unser Bundesland machen werden. Zudem wird der begleitende Medientross Kärnten auch sehr viel an positiver internationaler Berichterstattung einbringen."