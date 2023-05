Teamtormann Schlager wechselt nach Salzburg - als Ersatzgoalie?

Jetzt ist es offiziell: Alexander Schlager hat sich für Salzburg entschieden.

Der Teamtormann unterschreibt beim Serienmeister einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der 27-Jährige hat sich bereits im Winter entschieden, ein sehr gutes Angebot vom LASK auszuschlagen, Salzburg konnte bereits damals mit einer Zusage vom ablösefreien Schlager planen. Im KURIER-Gespräch im Trainingslager in der Türkei meinte der LASK-Kapitän, dass er auch noch Optionen im Ausland prüfen wolle.

Starke Konkurrenz

Laut KURIER-Informationen darf Schlager nicht damit rechnen, in Salzburg als Nummer 1 zu starten. Tormann Köhn könnte bleiben, aber auch die Verpflichtung eines neuen Legionärs ist möglich. Das wurde dem früheren Red-Bull-Talent auch mitgeteilt, Schlager lässt sich dennoch auf Salzburg ein.

Anfang Februar sagte er zum möglichen Platz auf der Ersatzbank: „Egal, ob ich spiele oder nicht: Du musst immer dein Bestes geben. Und genau so sehe ich meinen Beruf: Ich muss überall kämpfen und beißen.“

Starker Lawal

Perfekt vorhergesehen hat Schlager die starke Entwicklung von Tobias Lawal. Über die damalige Nummer 2 in Linz sagte Schlager zum KURIER: „Ich habe es Tobi selbst und auch anderen beim LASK gesagt, dass er sich fantastisch entwickelt hat und für sein Alter schon ein sehr guter Tormann ist. Ich will so eine Frage gar nicht entscheiden, aber ich persönlich würde Tobi die Nummer 1 auf jeden Fall zutrauen.“