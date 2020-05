Marc Janko: "Mit der Kritik kann ich leben"

Er sah richtig frisch aus der Adidas-Wäsch’. Dafür, dass er schon um 3 Uhr Nachts aufgestanden war. Absichtlich. "Weil ich mich schon an die Zeitverschiebung gewöhnen wollte." Marc Janko tickt seit gestern wieder nach der australischen Uhr. Um 15.30 Uhr hob er in Schwechat in Richtung Dubai ab, von dort ging es direkt nach Sydney. Reisezeit: 20 Stunden. Zunächst hätte er erst am Montag fliegen sollen, dann wurde aber ein Platz auf der Sonntags-Maschine frei. "Den Verein freut es, wenn ich früher da bin. " Am Wochenende soll er schon in der 2. Runde der Liga mit von der Partie sein.

Gestern musste er seinen Nationalteam-Kollegen im Flieger die Daumen drücken. "Leider kann ich mir das Länderspiel im Internet nicht ansehen. Erst in Dubai bin ich wieder online und kann mich informieren." Janko war gestern der große Abwesende beim EM-Qualifikations-Duell mit Montenegro im Wiener Prater. Janko war nach seiner Roten Karte, die er im Moldawien-Spiel gesehen hatte, gesperrt. "Es war eine Kurzschluss-Reaktion."