In Stuttgart freut man sich, dass Kalajdzic großen Anteil am Klassenerhalt hatte, ohne seine Tore hätte man zehn Punkte weniger und wäre zwei Runden vor Schluss noch mitten im Abstiegskampf. 15 Tore in 32 Runden hat zuletzt Vedad Ibisevic vor acht Jahren geschafft. Der 36-jährige Bosnier ist nach einem unglücklichen Wechsel zu Schalke derzeit vereinslos. Der erfolgreichste VfB-Torschütze in einer Bundesliga-Saison war Mario Gomez in der Spielzeit 2008/09. Mit 24 Treffern bescherte er dem VfB den 3. Platz. Auf so viele Tore wird Kalajdzic in den letzten beiden Spielen allerdings wohl nicht mehr kommen.