Teamspieler mit Kritik an Katar: "Nicht der richtige Ort für eine WM"

Gregoritsch bedauerte nicht nur, dass die WM statt des gewohnten Termins im Sommer für Katar erstmals in den europäischen Winter verlegt wurde, sondern auch, dass sie im Jahr 2010 "nicht in ein fußballverrücktes Land" vergeben worden sei. "Sie haben acht Stadien aus dem Boden herausgestampft in kürzester Zeit, es sind unzählige Menschen dabei gestorben", kritisierte der Freiburg-Goalgetter. "Es ist nicht der Sinn einer WM, dass man Diskussionen führen muss, wie viele Menschen sterben müssen, damit Stadien gebaut werden."

USA-Urlaub während der WM

Während des Turniers befindet sich der 28-Jährige laut eigenen Angaben auf Urlaub in Amerika. "Deswegen weiß ich nicht, wie viele Spiele ich zeittechnisch sehen werde", sagte der Sohn von U21-Teamchef Werner Gregoritsch. "Aber seit ich auf der Welt bin, spiele und schaue ich gerne Fußball. Deswegen schaue ich es mir auch gerne an." Bei Baumgartner, für den es nächste Woche ebenfalls in den Urlaub geht, ist es ähnlich. "Ich persönlich werde es mir definitiv anschauen, weil meine Liebe zum Fußball einfach so groß ist", erklärte der Hoffenheim-Legionär.