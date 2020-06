Teamspieler Lazaro: "Es ist Zeit, laut antirassistisch zu sein!"

Der österreichische Teamspieler Valentino Lazaro positionierte sich in den sozialen Netzwerken deutlich gegen Rassismus. Lazaro hielt in einem fünfminütigen Instagram-Video eine emotionale Rede, in der er von eigenen Rassismus-Erfahrungen erzählte, sich zu den USA-Protesten äußerte und zu einer aktiv antirassistischen Haltung aufrief.

Es brauche Veränderung, so Lazaro. " Rassismus wird nicht vom einen auf den anderen Tag verschwinden, aber wir können hier einen Grundstein legen und eine bessere Welt für die nächsten Generationen schaffen. Es ist nicht genug, nicht rassistisch zu sein, es ist Zeit, aktiv und laut antirassistisch zu sein." Er lobte diejenigen, die dies bereits seien. "Und ich sehe auch euch, die ihr plötzlich in den sozialen Medien nichts mehr zu sagen habt."