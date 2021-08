Teamgoalie Bachmann patzt in der Premier League

Daniel Bachmann patzte bei der0:1-Niederlage von Watford bei Tottenham. Tottenham-Star Son schlug einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit rechts und Effet vors Tor. Freund und Feind verpassten den Ball, Bachmann blieb auf der Linie kleben und ließ sich überraschen – das Tor in der 42. Minute blieb auch das einzige in dieser Partie.

Bei Tottenham läuft indes derzeit alles rund. In der Premiere League wurden beide Spiele gewonnen, in der Conference League gelang der Einzug in die Gruppenphase. Zudem hat Harry Kane am Mittwoch erklärt, er werden doch nicht wechseln und bei Tottenham bleiben. Tags darauf traf er zwei Mal im Europacup, am Sonntag lief er erstmals in dieser Saison in der Meisterschaft auf.