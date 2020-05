Teamchef-Suche: Spiel auf Zeit

Willibald Ruttensteiner ist in diesen Tagen ein besonders viel beschäftigter Mann. Als interimistischer Teamchef für die zwei verbleibenden EM-Qualifikationsspiele gab er sich am Freitag im Arcotel Kaiserwasser in Wien bei der Sitzung des ÖFB-Direktoriums den Kaisermühlen Blues, obwohl er bei der Bestellung des Constantini-Nachfolgers ebenso wenig ein Stimmrecht besitzt, wie die ebenfalls anwesenden Alfred Ludwig (ÖFB-Generaldirektor) und Thomas Hollerer, der Direktor für Recht und Administration im Verband.



Die Anwesenheit des Juristen ließ darauf schließen, dass zumindest ein Vertragsentwurf für den neuen Teamchef auf der Tagesordnung stand. Den ließ sich ÖFB-Präsident Leo Windtner vom Direktorium absegnen, den möchte er auch Sturm-Trainer Franco Foda, dem ersten Kandidaten, alsbald vorlegen. Aber auch über den einen oder anderen weiteren Kandidaten wurde gesprochen. Otto Rehhagel soll dabei kein Thema gewesen sein.