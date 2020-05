Teamchef-Diskussion vor dem Schlusspfiff

Man könnte meinen, den Teamchef ereile nun das Schicksal so mancher Spieler wie Ivanschitz, Garics, Ibertsberger oder Leitgeb, mit denen er in der Vergangenheit in ähnlicher Manier öffentlich Schlitten fuhr. Offiziell sagte Constantini: "Der Präsident kann sagen, was er denkt. Das muss ein Trainer akzeptieren."



Vor dem Länderspiel kommenden Mittwoch in Klagenfurt gegen die Slowakei herrscht dicke Luft im Verband. Leo Windtner, der sich selbst gerne in der Rolle des tatkräftigen Managers sieht, wird am Dienstag am Wörthersee erwartet. Um vielleicht die Wogen zu glätten? Am Abend wäre jedenfalls ausreichend Zeit für ein Vieraugengespräch.



Der Vertrag von Constantini als Teamchef läuft mit Jahresende aus. Eine Verlängerung ist mehr als unwahrscheinlich, der ÖFB befindet sich in einer Zwickmühle: Soll er den Teamchef bis zum Schluss gewähren lassen? Oder einem neuen Mann schon jetzt die Chance geben, in den ausständigen Länderspielen 2011 die Weichen für die WM-Qualifikation im kommenden Jahr zu stellen? Auch darüber soll die Aussprache vom Wörthersee eine Antwort bringen.