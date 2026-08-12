Supercup ohne Superfan in Salzburg: PSG gewinnt den Pokal gegen Aston Villa

Kommt der Superfan zum Supercup? Das war die große Frage vor dem Duell in Salzburg von Paris Saint-Germain mit Aston Villa. Prinz William ist der wohl bekannteste Fußballfan der Welt, der britische Thronfolger drückt Aston Villa die Daumen – und keinem der Superklubs aus seiner Heimatstadt London.

Der 44-Jährige kam letztlich nicht nach Österreich, zumindest wurde er nicht auf den Tribünen in Wals-Siezenheim gesichtet. Und ohne ihren Edelfan unterlag Europa-League-Sieger Aston Villa dem Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain 1:2. Großer Einsatz auf dem Rasen Dass der Supercup mehr als ein Prestigeduell ist, sah man auch am Einsatz, den die Millionen-Kicker an den Tag legten. Nach 20 Minuten klingelte es im Tor der Briten. Ein schneller Haken, ein schöner Schuss und der Georgier Kwarazchelia ließ sich feiern.