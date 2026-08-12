Supercup ohne Superfan in Salzburg: PSG gewinnt den Pokal gegen Aston Villa
Kommt der Superfan zum Supercup? Das war die große Frage vor dem Duell in Salzburg von Paris Saint-Germain mit Aston Villa. Prinz William ist der wohl bekannteste Fußballfan der Welt, der britische Thronfolger drückt Aston Villa die Daumen – und keinem der Superklubs aus seiner Heimatstadt London.
Der 44-Jährige kam letztlich nicht nach Österreich, zumindest wurde er nicht auf den Tribünen in Wals-Siezenheim gesichtet. Und ohne ihren Edelfan unterlag Europa-League-Sieger Aston Villa dem Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain 1:2.
Großer Einsatz auf dem Rasen
Dass der Supercup mehr als ein Prestigeduell ist, sah man auch am Einsatz, den die Millionen-Kicker an den Tag legten. Nach 20 Minuten klingelte es im Tor der Briten. Ein schneller Haken, ein schöner Schuss und der Georgier Kwarazchelia ließ sich feiern.
Vier Ausgleichschancen vergab allein Madjo. Der 17-Jährige verfehlte zweimal per Kopf und zweimal mit rechts das Tor. Die schwierigste Aufgabe allerdings erledigte er dann: Volleytor mit links zum Ausgleich (45.).
In der zweiten Hälfte kam bei PSG der Superstar im Star-Ensemble ins Spiel: Weltfußballer Ousmane Dembele. Doch es war Desire Doue, der Aston Villa kalt erwischte, kein Abseits nach VAR-Überprüfung, 2:1 (61.).
Aston Villa versuchte viel, Chancen gab es noch auf beiden Seiten. Doch den Pokal stemmten am Ende die Champions-League-Sieger von PSG.
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