Südafrika gegen Kanada live: So steht es beim WM-Spiel

Erstmals in seiner Geschichte steht Südafrika bei einer Fußball-WM in der K.o.-Phase. Gegen den Co-Gastgeber aus Kanada (21 Uhr/live ServusTV) ist Bafana Bafana zwar leichter Außenseiter, aber nicht ohne Chance - und sicher nicht ohne Hingabe. Das Team des niederländischen Trainers Hugo Broos hat den Fans bereits versprochen, dass es im Duell mit Kanada 90 Minuten lang an sich glauben werde.

Co-Gastgeber Kanada muss erstmals außerhalb des Landes ran. Doch auch ohne die Heim-Kulisse, die das Team von Trainer Jesse Marsch bisher durch das Turnier getragen hat, gelten die Kanadier als leicht favorisiert.

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