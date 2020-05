Sturm verpatzt Europa-League-Auftakt

Den hatten die Gäste mit einem Doppelschlag: Nach einem Freistoß von Schischkin köpfelte Obinna zum Ausgleich ein (29.). Damit nicht genug: Eine Minute später schoss Gluschakow an die Stange, Sytschew bedankte sich und verwertete den Abpraller.



Die Grazer versuchten mitzuspielen, die dünne Kaderdecke - während der Partie verletzten sich Hölzl (Oberschenkel) und Feldhofer (Gehirnerschütterung) - machte sich aber bemerkbar, vor allem in technischer Hinsicht. Sturm reagierte meist nur und spielte zu passiv, zudem fehlte das Tempo und die Genauigkeit bei den Pässen. Und auch deshalb waren nicht mehr als zwei Chancen durch Standfest und Szabics dabei.



Bei einem Foul an Haas im Strafraum pfiff der kleinliche Schiedsrichter Paixao den Grazern was. Es blieb beim 1:2 und die Erkenntnis, dass auf ein Remis nicht viel fehlte. "Wir hätten 90 Minuten so spielen sollen wie vor den Gegentoren", sagt Trainer Foda.