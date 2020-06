Sturm verliert und gewinnt Europa

Es war nichts für schwache Nerven. Sturm goes Europa. Im Finish der Meisterschaft sicherten sich die Grazer trotz eines 0:3-Heimdebakels gegen Wiener Neustadt den letzten verbleibenden Platz, der den Zutritt auf die internationale Bühne gewährt. Aber nur, weil Wolfsberg einen 2:0-Vorsprung gegen Innsbruck vergeigte und 2:3 verlor.

Diese Klubs vertreten den österreichischen Fußball somit in der kommenden Saison: Austria und Salzburg in der Champions-League-Qualifikation, Rapid, Pasching und eben auch Sturm in der Qualifikation für die Europa League.

So kam es zu dieser Entscheidung:

15.45 Uhr, Hütteldorf: Rapid ist vor dem Spiel schon fix für den Europacup qualifiziert und verabschiedet mit Stefan Kulovits, Markus Katzer und Markus Heikkinen insgesamt 32 (!) Saisonen im Rapid-Dress.

Tatort Wien

16. 22 Uhr, Hütteldorf: Rapid schießt das erste Tor des Nachmittags durch Louis Schaub. Der 18-Jährige erzielt gegen Ried seinen ersten Bundesliga-Treffer.