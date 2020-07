Sturm und Austria trennen sich 1:1

Pünktlich zur Pause begann es zu regnen. Was heißt! Es schüttete wie aus Kübeln, was dem Geläuf nicht zuträglich war. Vielleicht hat Okotie in der 48. Minute deshalb die beste Chance im Spiel vergeben, als er unbedrängt vorbeischoss? Der enttäuschende Sturm-Stürmer darf sich trösten, er wurde von den Fans zum "Man of the Match" gewählt.



Im Gegenzug parierte Focher einen Schuss von Jun aus kurzer Distanz, und weiter ging’s frech und forsch, vor allem seitens der Wiener, die ab der 60. Minute dominierten. Rotpuller traf per Kopf, doch Schiedsrichter Bieri meinte es abermals nicht gut mit den Wienern und entschied fälschlicher Weise auf Foul. Mader vergab den Matchball in der Nachspielzeit. Der Sieg wäre verdient gewesen.