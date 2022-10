Sturm-Trainer Ilzer: "Extrem emotionaler Sieg"

Reaktionen

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Ein extrem emotionaler Sieg. Der Moment, als Otar (Kiteishvili) das Siegestor schießt, ist einer der schönsten meiner Trainerkarriere. Es war eine sehr schwierige erste Halbzeit, da war es wichtig, dass wir schadlos davongekommen sind. Da muss man (TorhĂŒter) Siebenhandl erwĂ€hnen, er hat einige richtig große Chancen zunichte gemacht. Wir waren nervös, haben es nicht geschafft, die Kontrolle zu bekommen, hatten einfache und schnelle Ballverluste. In der zweiten Halbzeit ist vieles besser geworden, wir haben fußballerische QualitĂ€t gezeigt, haben kaum mehr etwas zugelassen. Am Ende haben wir verdient das Siegestor geschossen."

Zur Ausgangsposition: "Am besten, wir gewinnen, dann brauchen wir nicht rechnen."

Gregory WĂŒthrich (Sturm-Verteidiger): "Das sind so wichtige drei Punkte. Es freut mich fĂŒr Kiti (Kiteishvili), er hatte so eine lange Leidenszeit. Wir haben uns fĂŒr die zweite Halbzeit viel vorgenommen, in der ersten Halbzeit hatten wir MĂŒhe, ins Spiel zu kommen. In der Pause wurde es lauter in der Kabine. Der Trainer hat gesagt, wir mĂŒssen alles besser machten. Wir haben dann eine Reaktion gezeigt. Es ist alles offen in dieser Gruppe, wir haben jetzt ein Riesenselbstvertrauen."

Gernot Trauner (Feyenoord-Verteidiger): "Das ist sehr bitter. Ich denke, so wie wir in der ersten Halbzeit das Spiel gestalt haben, waren wir auf sehr gutem Weg. Wir hatten viele Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren, Sturm war gefĂ€hrlicher. Dass wir das Tor in der letzter Sekunde bekommen, ist sehr bitter und enttĂ€uschend. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, einen Standard so zu verteidigen, ist nicht gut genug. Sturm hat es sehr gut gemacht, alles reingehaut, was sie hatten, sie sind physisch stark. Wir mĂŒssen uns vorwerfen, dass wir nicht in FĂŒhrung gegangen sind. Wir mĂŒssen kaltschnĂ€uziger sein, jetzt stehen wir als Verlierer da. Wir haben selbst noch einiges in der Hand, zu Hause können wir gegen jeden gewinnen."

Arne Slot (Feyenoord-Trainer): "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und hatten auch gute Chancen. Aufgrund der zweiten Halbzeit hat Sturm vielleicht den Sieg mehr verdient. Da waren die Grazer sehr gefÀhrlich, insbesondere mit ihren Standardsituationen, so haben sie ja auch das entscheidende Tor gemacht. Ich bin enttÀuscht, dass wir verloren haben, auch frustriert, und am Ende war ich auch böse."