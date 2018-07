Sturm nach dem 0:2 bei Ajax: "Uns haben die Eier gefehlt"

Steigerung muss her

Seine Kabinenpredigt blieb ohne Wirkung. "Ich habe ihnen gesagt: Ihr seid noch nicht bei euch selbst. Wir können hier klar verlieren, wir können auch eine Dusche bekommen, aber zeigt Mut, Leidensfähigkeit und Wille." Doch seine Elf zeigte die geforderten Tugenden zu selten. "Wir haben verloren, weil der Gegner sehr gut war und wir zu wenig mutig waren", meinte Kreissl. "Ajax hat Gegner und Schiedsrichter auch zu Fehlern gezwungen, das haben wir nicht in diesem Ausmaß vollbracht."

Er meinte damit auch die 54. Spielminute, die vermeintlichen Schlüsselszenen des Spiels. Schiedsrichter Alejandro Hernandez ließ im Ajax-Strafraum erst einen Kontakt an Sturms Fabian Koch ungeahndet und entschied im direkten Gegenzug nach einer ungeschickten Attacke von Anastasios Avlonitis an David Neres auf Elfmeter. "Ich war vor ihm am Ball", schilderte Koch die erste Szene. "Weil ich zum Abschluss kam, hat der Schiedsrichter den Elfmeter wahrscheinlich nicht gegeben." Für den Sekunden später auf der Gegenseite gefoulten Neres war die Sache klar: "Den Penalty für uns muss er geben."

Sturm konnte in der Folge froh sein, dass Ajax-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar vor dem Tor glücklos agierte und Goalie Siebenhandl wieder zur Normalform fand. So stand am Ende "ein Ergebnis, das nicht unmöglich ist", wie Kreissl meinte. "Wir werden schauen, dass in Graz die Null steht." Zulj will den Traum von der Champions League noch nicht aufgeben. "Ich gehe sicher nicht in das Spiel, damit ich 90 Minuten spiele und dann ausscheide." Doch auch Österreichs Bundesliga-Spieler des Jahres weiß: "Bis dorthin müssen wir uns um einiges steigern."

Ein Lob verteilten Trainer und Spieler an die mehr als 2.000 mitgereisten Grazer Schlachtenbummler. "Über die Fans kann ich immer nur dasselbe sagen: Unglaublich, auch die Choreografie", sagte Vogel. "Unsere Fans waren überlegen, nicht so wie wir. Tut mir leid, dass wir ein 0:2 präsentiert haben."