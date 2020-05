Sturm-Lazarett empfängt Wacker

Plötzlich wurde Walter Kogler laut. Eben hatte er noch einmal nüchtern und sachlich die jüngste 0:5-Abfuhr im Heimspiel gegen Ried analysiert, hatte emotionslos und geduldig Fragen zum Match gegen Meister Sturm Graz (16 Uhr, live in Sky und ORF) beantwortet, aber dann platzte dem Wacker-Coach auf einmal der Kragen. "Hier in Innsbruck ist immer alles zu wenig", maulte Kogler, "alles wird in erster Linie immer nur negativ gesehen."



Kogler ist nicht der erste Tiroler Trainer, der den fehlenden Realitätssinn von Fans und Funktionären anprangert. Die erfolgreiche Klubhistorie (zehn Meistertitel) weckt rund um das Tivolistadion seit jeher hohe Erwartungen, mit dem Abstiegskampf will sich die bekannt kritische Anhängerschaft partout nicht anfreunden. "Man muss endlich der Wahrheit ins Auge sehen", mahnt Kogler.