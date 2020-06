Sturm ist aus dem Europacup-Rennen

Die Sturm-Fans ließen sich vor dem Anpfiff gegen die Admira etwas Schlaues einfallen. "Ein Sommer nur am Schwarzlsee? Wir wollen ans Meer und Europacupflair", stand auf einem Transparent. Um 22.18 Uhr war klar: Es wird der Schwarzlsee werden. Admira siegte 3:0.



Mit Lichterketten feuerten die Sturm-Getreuen den Meister an, damit ihren Spielern auch auf dem Platz einmal das Licht aufgehe. Die Strahlemänner der Admira, die einen Kleinbus voll Fans mitschleppten, spielten von Beginn an brav mit.



Und vor allem befreit, stehen die Karten auf die Rückkehr ins internationale Geschäft doch recht passabel. Und so brannte es in beiden Strafräumen lichterloh. Die erste Chance vergab aber Wolf, der dieses Mal das Sturm-Leiberl auf der rechten Seite verschwitzen durfte, es folgte eine Topmöglichkeit der 18-jährigen Admiraners Sabitzer, der übers Tor schoss.

Sturm spielte offensiver, die Gäste kombinierten aber etwas flinker und verbrauchten auf dem Weg zum Tor weniger Anspielstationen. Windbichler köpfelte nach einer Ecke drüber, Okotie scheiterte an Tischler.