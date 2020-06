Erste Durchhalteparolen in Graz

Eine halbe Woche vor dem Duell bei der Admira üben sich die Sturm-Verantwortlichen in Durchhalteparolen. „Die Stimmung untereinander und miteinander ist so gut wie wahrscheinlich noch nie – denn in schwierigen Zeiten vom Vorstand bis zum Platzwart – zusammenzustehen, ist das beste Zeichen für ein funktionierendes Miteinander“, sagt General-Manager Gerhard Goldbrich auf der Klub-Homepage www.sksturm.at.

Goldbrich nimmt Trainer Darko Milanic in Schutz, „der für die Vergangenheit schon gar nichts kann“.

Vergangenheit? Es gibt derzeit in Graz zahlreiche Fans, die bereits Peter Hyballas Rauswurf am 22. April nachtrauern. Als der Deutsche beurlaubt wurde, lag Sturm einen Zähler hinter Rapid auf Platz vier. Am Ende der Saison hatte die Elf unter Markus Schopp neun Punkte Rückstand auf die Hütteldorfer und rettete sich gerade noch in den Europacup.

Unter dem neuen Coach Darko Milanic steht Sturm mit einem Punkt aus drei Spielen auf Platz neun, dazu kam das peinliche Aus im Europacup. Eine Entmachtung von Milanic ist freilich kein Thema – dem Slowenen darf zugetraut werden, dass er das Team wieder nach oben führt.