Sturm blamiert sich gegen Breidablik

Sturms Fans applaudierten nach dem Spiel! Ihre Beifallskundgebungen galten jedoch nicht der eigenen Mannschaft, die sich und den österreichischen Fußball gerade kräftig blamiert hatte. Nach dem 0:0 im Hinspiel verlor Sturm Graz das Heimspiel gegen Breidablik mit 0:1 – und schied in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League aus.

Das kann passieren. Aber Breidablik? Eine Mannschaft aus Island, die genauso viele Halbprofis wie Profis im Kader hat und in der abgelaufenen Saison nur Zweiter in der heimischen Pepsideildin war. Zum delikaten Vergleich: Salzburg war übrigens genau ein Jahr und einen Tag zuvor an Düdelingen gescheitert. Die Luxemburger waren zumindest Meister in der Heimat.

Freilich musste Breidablik-Trainer Olafur Kristjansson sagen: „Das war der größte Erfolg in unserer Vereinsgeschichte.“ Nachsatz: „Ich rede Deutsch mit euch, wenn ich ein gutes Weißbier bekomme.“

Sturm-Coach Darko Milanic war wohl eher nach Hochprozentigerem zumute. „Wir haben keine Idee gehabt und waren nicht frisch.“

Nicht frisch? Freilich, die Isländer stehen seit Monaten in der Meisterschaft und waren körperlich überlegen. Das Ziel der Grazer, mit technischen Vorzügen zum Erfolg zu kommen, ging nicht auf.