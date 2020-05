Sturm holt Dudic und Bodul

Das ist vorbei. Ende", sagte Reservist Mario Haas unmittelbar nach Sturms Aufstieg in Székesfehérvár. Sturm schaffte nach dem 2:0 im Hinspiel und dem 2:3 bei Videoton den Aufstieg in die 3. Qualifikationsrunde. Punkt.



Die Zukunft: Am Dienstag müssen die Steirer nach Tiflis, zu Georgiens Meister Zestafoni. Nimmt Sturm diese Hürde, steht man in einer Gruppenphase. Gewinnt Sturm im Play-off, ist es gar die Champions League mit einem Startgeld von 7,1 Millionen Euro.



Auch, wenn Sturm gegen Videoton in der 2. Hälfte die kampfstärkere Elf war und vor dem Tor kaltblütig - auf Trainer Franco Foda wartet noch viel Arbeit: