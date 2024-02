Im Schongang ins Achtelfinale: Sturm nahm die Hürde Bratislava

Ohne Probleme und mit einem Gesamt-Score von 5:1 zog Sturms ins Achtelfinale der Conference League ein. Die Grazer gewannen nach dem 4:1 im Heimspiel auch bei Slovan in Bratislava mit 1:0. Ein Schlüssel zum Erfolg war, dass Sturm in der schwachen ersten Hälfte ohne Gegentor blieb.

Mögliche Gegner im Achtelfinale sind nun Aston Villa, Brugge, Fenerbahçe, Fiorentina, Lille, Maccabi Tel Aviv, PAOK Saloniki oder Viktoria Pilsen. Die Auslosung folgt am Freitag (12.55 Uhr, Sky).

Es war eine enorm intensive Anfangsphase, Sturm tat sich aber schwer, einen Rhythmus zu finden. Die Gastgeber waren gefährlich – in der 24. Minute wäre fast der Führungstreffer gefallen. Einen Schuss von Kucka konnte Wüthrich noch an die Querlatte lenken. Auch Sturm kam gelegentlich vor das Tor der Slowaken, blieb aber ungefährlich. In den ersten 45 Minuten gab es einen einzigen Torschuss (Johnston, 6. Minute).