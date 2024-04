Empörung der Sturm-Fans: "Geld regiert die Bundesliga"

Am Montagabend fielen die Urteile des Strafsenats der Bundesliga nach den Ringkämpfen beim Liga-Spiel zwischen Sturm und Salzburg am Sonntag: Jon Gorenc Stankovic erhielt am Dienstag vom Strafsenat eine Sperre von zwei Spielen, Dimitri Lavalee wurden ebenfalls wegen Tätlichkeit zwei Partien aufgebrummt, allerdings eine davon bedingt. Zudem gab es für Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker eine Funktionssperre für ein Monat plus 2.000 Euro Geldstrafe. Der Salzburger Lucas Gourna-Douath muss ein Match pausieren, ein Sperre für ein weiteres Spiel wurde auf Bewährung ausgesprochen.