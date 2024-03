Sieg im Gipfelduell mit Sturm: Salzburg eilt dem Titel entgegen

Die Hoffnung war groß im Lager von Sturm Graz, an Serienmeister Salzburg vorbeizuziehen und die Tabelle der Meistergruppe anzuführen. Ein Sieg im direkten Duell hätte die Grazer zur Nummer 1 aufsteigen lassen. Doch es kam dann so wie immer in den letzten Jahren, wenn Sturm Graz vom großen Coup geträumt hat: Die Steirer fanden in Salzburg ihren Meister.

Mit dem 1:0-Auswärtssieg wehrten die Salzburger nicht nur den Angriff des Herausforderers ab, sie bauten vor allem die Tabellenführung auf fünf Punkte aus.