Als Fosso-Ersatz: Holt Sturm einen Schützling von Ex-Trainer Foda?

Kaum ein Tag zieht ins Steirerland ohne Transfergeflüster. Nach dem Abgang von Ryan Fosso ist Sturm Graz auf der Suche nach einem Nachfolger. Und dürfte ihn laut Sky gefunden haben.

Laut Sky soll Sturm vor einer Verpflichtung des Kosovaren Valmir Matoshi stehen. Der 23-Jährige ist seit Kurzem auch ein Schützling von Kosovo-Teamchef Franco Foda. Matoshi war zuletzt beim sensationellen Meistertitel des FC Thun ein Leistungsträger, erzielte sechs Treffer und assistierte bei vier weiteren. Noch geht es aber um die Ablösesumme.

Aber auch Altachs Yann Massombo ist noch ein Thema. Dafür wird Superstar Otar Kiteishvili aufgrund seiner Wadenprobleme wohl noch länger ausfallen.