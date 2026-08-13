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Fußball

Abgang so gut wie fix: Sturm-Legionär dürfte in Lüttich unterschreiben

Zuletzt war er im Ausland bei mehreren Klubs begehrt, nun soll Sturms Mittelfeldmotor Ryan Fosso bei Standard Lüttich unterschreiben.
Harald Ottawa
13.08.2026, 13:00

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Auf dem Weg nach Belgien: Ryan Fosso

Sturms Ryan Fosso ist im Sommer im Ausland durchaus begehrt. Mehrere Klubs zeigten Interesse an dem Mittelfeldspieler, der erst im Winter in die Steiermark kam. Nun dürfte es  fix werden mit einem Sprung ins Ausland. 

Keine Sensation in Graz: Sturm scheidet gegen Fenerbahce aus

Der 24-jährige schweizer-kamerunische Doppelstaatsbürger wurde zuletzt auch mit Anderlecht in Verbindung gebracht. Nun dürfte ein anderer belgischer Klub das Rennen um den agilen, physisch wie technisch starken Fosso machen. Laut belgischen Journalisten steht Fosso kurz vor einer Vertragsunterzeichnung bei Standard Lüttich. Der 24-Jährige wird damit wie in Sturm in der Europa League spielen. 

Zuletzt war Fosso, der im Winter von Fortuna Sittard nach Graz gekommen war, bei Sturms 0:1 gegen Fenerbahce ab der 70. Minute im Einsatz. 

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