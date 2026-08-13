Abgang so gut wie fix: Sturm-Legionär dürfte in Lüttich unterschreiben

Sturms Ryan Fosso ist im Sommer im Ausland durchaus begehrt. Mehrere Klubs zeigten Interesse an dem Mittelfeldspieler, der erst im Winter in die Steiermark kam. Nun dürfte es fix werden mit einem Sprung ins Ausland.

Der 24-jährige schweizer-kamerunische Doppelstaatsbürger wurde zuletzt auch mit Anderlecht in Verbindung gebracht. Nun dürfte ein anderer belgischer Klub das Rennen um den agilen, physisch wie technisch starken Fosso machen. Laut belgischen Journalisten steht Fosso kurz vor einer Vertragsunterzeichnung bei Standard Lüttich. Der 24-Jährige wird damit wie in Sturm in der Europa League spielen.

Zuletzt war Fosso, der im Winter von Fortuna Sittard nach Graz gekommen war, bei Sturms 0:1 gegen Fenerbahce ab der 70. Minute im Einsatz.