Keine Sensation in Graz: Sturm scheidet gegen Fenerbahce aus

Ein Abschied in Würde. Freilich kann sich Sturm davon nichts kaufen, aber auf die Darbietung gegen die Millionentruppe von Fenerbahce Istanbul kann zumindest gebaut werden – und zwar in der Ligaphase der Europa League. Grazer Hoffnungen auf ein Fußballwunder Nach dem 0:1 gegen die Türken ist die Saison in der Champions League in der 3. Qualifikationsrunde vorbei. Nach dem 0.2 auswärts konnte ohnehin nur noch auf ein steirisches Fußballwunder gehofft werden.

Die Grazer wussten, dass nur ein Offensivfeuerwerk helfen würde, der Funke der enthusiastischen Fans heizte auch den Spielern ein, Jatta hatte nach zwei Ecken die erste Chance. Dennoch merkte man die spielerische Klasse der mit Weltstars gespickten Gästeschar, zum Beispiel als der Brasilianer Talisca nach einer Kombination zum Schuss kam, Tormann Chudjakow rettete aber mit einer Glanztat. Chudjakow zeichnete sich aus Die Grazer spielten mit Herz – beziehungsweise verteidigten mit Herz, denn die Türken kontrollierten zunächst das Spiel und kamen auch zu gefährlichen Schüssen, die aber Beute des ausgezeichneten Chudjakow wurden.

Sturms erste Chance hatte Jatta per Kopf nach schönem Zuspiel von Hödl in Minute 28. Soglo und Kayombo hatten kurz darauf die nächsten Chancen der viel mutiger werdenden Steirer. Freistöße von Seidl und Kayombo kamen nicht weiter als in die Mauer. Die größte Chance hatte Stankovic, bei dessen Kopfball sich Günok plagte. Die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte gehörte Sturm.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Trainer Fabio Ingolitsch und Sturm wechseln in die Europa League