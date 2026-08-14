Von Sturm umworben: Altach-Spieler verweigert Reise nach Graz

Der SCR Altach muss am Samstag (19.30 Uhr) im Fußball-Bundesligaspiel bei Sturm Graz auf Yann Massombo verzichten. Der 26-jährige Offensivspieler entschied sich nach dem Abschlusstraining dazu, nicht mit seinen Kollegen in den Bus zu steigen. „Als Grund nannte er einen Wechselwunsch. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der morgige Gegner Sturm Graz bereits in den letzten Wochen und zuletzt am heutigen Vormittag Kontakt mit dem Spieler aufgenommen hatte“, schrieb der Klub.

Vereinsseitige Versuche, den Franzosen zu einer Mitfahrt nach Graz zu bewegen, seien erfolglos geblieben. „Der SCR Altach stellt klar, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt von keinem Verein eine offizielle Anfrage oder ein Angebot für den Spieler vorliegt. Der Verein wird sich zu dieser Angelegenheit zunächst nicht weiter äußern. Der Fokus liegt auf dem morgigen Spiel“, verlauteten die Vorarlberger. Massombo steht in Altach noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag, zudem gibt es eine Option für eine weitere Saison. Der im Sommer 2025 von Clermont Foot gekommene Akteur benötigt somit die Zustimmung seines Arbeitgebers für einen Wechsel.