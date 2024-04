Sturm siegt verdient gegen den LASK und macht Druck auf Salzburg

Sturm Graz bleibt Tabellenführer Salzburg auf den Fersen. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Christian Ilzer zuhause gegen den LASK verdient mit 1:0 durch. Alexander Prass (20.) erzielte drei Tage nach dem Cup-Halbfinaltriumph über Salzburg den entscheidenden Treffer, der Sturm in der Meistergruppe sieben Runden vor Ende alle Chancen im Titelkampf lässt.

Die mit Adrenalin geladenen Grazer gaben vor 14.917 Zuschauern von Beginn an den Ton an. Vorerst trafen sie aber die falschen Entscheidungen, so wie etwa Gregory Wüthrich, der in aussichtsreicher Position selbst abschließen hätte müssen (13.). LASK-Goalie Tobias Lawal verhinderte mit einer Fußabwehr gegen Mika Biereth den ersten Treffer (18.), wenig später war es soweit: Infolge einer schlecht geklärten Flanke schloss Prass mit einem satten Flachschuss aus 15 Metern zum 1:0 ab.

Duell der Underdogs in Klagenfurt

Die beiden Underdogs in der Meistergruppe haben in einer turbulenten Partie die Punkte geteilt. Austria Klagenfurt und der TSV Hartberg trennten sich am Sonntag in Klagenfurt mit 2:2 (1:2) und holten damit in der dritten Meistergruppen-Runde jeweils den ersten Punkt. Andrew Irving rettete den Kärntnern in der 98. Minute mit einem verwandelten Elfmeter das Remis.