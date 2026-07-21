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Fußball

Champions-League-Quali live: So steht es bei Sturm Graz gegen Hearts

Sturm Graz steigt als erster österreichischer Verein ins internationale Geschehen ein. In der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation trifft man auf Hearts of Midlothian aus Schottland.
21.07.2026, 20:00

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FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / MEISTERGRUPPE / 10. RUNDE: SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - SK RAPID

Sturm Graz greift ab 20.30 Uhr (live ORF 1) wieder nach den Sternen. In der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation empfängt Österreichs Vizemeister sein schottisches Pendant Hearts of Midlothian.

Start in die Saison: Was man zu Sturms Auftakt wissen muss

Bis zum ganz großen Geldtopf, der Ligaphase der Königsklasse, müsste Sturm schon drei Runden überstehen. Das offizielle Ziel ist die Teilnahme an einer der drei europäischen Ligaphasen, womit bei drei Anläufen zumindest ein K.o.-Duell gewonnen werden muss. Räumt Sturm die Schotten aus dem Weg, wäre für das Team von Fabio Ingolitsch zumindest die Teilnahme an der Europa League fix.

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