Nach dem Abgang von Schicker: Ein Ex-Bayern-Star könnte bei Sturm folgen

Die Bilanz von Andreas Schicker in seiner viereinhalbjährigen Ära kann sich sehen lassen. Drei Beispiele: Rasmus Höjlund holte der Steirer um 1,95 Millionen Euro und verkaufte ihn um 20 Millionen (inklusive Boni), Emanuel Emegha kostete Sturm 3,24 Millionen Euro und brachte letztlich 13 Millionen, Alexander Prass wurde um rund 100.000 Euro gekauft und letztlich um rund 11 Millionen an Hoffenheim verkauft - dort wo nun Schicker Sportchef ist.

Bei seiner Nachfolge sprach Schicker auch noch ein Wörtchen mit, indem er eine Liste mit möglichen Kandidaten erstellte. Einer davon heißt Alain Sutter, der in seiner aktiven Laufbahn 62 Länderspiele für die Schweiz absolvierte und auch in Deutschland aktiv war. Unter anderem in der Saison 1994/1995 bei den Bayern. Vom 3. Januar 2018 bis 3. Januar 2024 war Sutter Sportchef beim FC St. Gallen.

Mit einer internen Lösung, die logische wäre Paul Pajduch, wird es wohl nichts. Pajduch soll Schicker schon bald nach Hoffenheim folgen.