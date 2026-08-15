Bundesliga live: Kehrt Sturm gegen Altach auf die Siegerstraße zurück?

Nach dem ehrenvollen 0:1 gegen Fenerbahce, das das Aus in der Champions League besiegelte, startet Sturm Graz wieder in den Liga-Alltag. Altach ist der Gast in Graz-Liebenau.

Nach dem Remis bei der WSG Tirol und dem Sieg in Hartberg tritt Vizemeister Sturm erstmals in dieser Liga-Saison zu Hause an. „Ich hoffe, dass wir schnell auf die Siegerstraße zurückkehren. Es gibt keinen besseren Moment“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch, der im Winter aus Altach kam. Nicht dabei ist Jeyland Mitchell, der Angebote von mehreren internationalen Klubs hat.

Sturms neuer Stadionsprecher Dennis Buchrieser feiert seine Premiere.