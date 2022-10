Sturm besiegt den WAC, wieder VAR-Aufregung in Altach

Sturm Graz bleibt als erster Verfolger von Serienmeister Salzburg konstant. Die Steirer feierten am Sonntag einen 3:2-Sieg gegen den WAC und damit den sechsten Erfolg in Serie in der Bundesliga. Und das trotz eines 0:1-Rückstandes.

Tai Baribo hatte die Gäste in der 25. Minute in Führung gebracht. Nach dem Rückstand zur Pause drehten die Grazer vor den Augen ihres Ex-Stürmers Rasmus Höjlund, der zur Verabschiedung gekommen war, dann richtig auf. Joker Kiteishvili (48.), Innenverteidiger Borkovic per Kopf (51.) und Stürmer Ajeti (54.) drehten die Partie innerhalb von nur sechs Minuten völlig. Thorsten Röcher gelang am Ende noch der Anschlusstreffer für die Kärntner (91.).